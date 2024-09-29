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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 2 kilo 512 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Havza ve Atakum ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, 4 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 512 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Atakum samsun Havza

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