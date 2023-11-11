Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

SAMSUN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 1848 sentetik hap, 276,64 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli, gözaltına alındı.