Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 930 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda, 4 bin 930 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.Y. (22) ve F.D'nin (35) ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 bin 930 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.