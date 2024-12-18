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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Atakum ve İlkadım ilçesinde belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 35 bin 264 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ö. (27), B.B. (29), D.K. (24) ve P.B. (20) emniyete götürüldü. ?????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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