Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 302 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 302 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.G. (34) emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takip edilen otomobili, Havza ilçesinin girişinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Çakır" ile araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun altındaki yakıt deposunun içinde zulalanmış 302 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü Y.G. (34) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel