Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 302 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 302 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.G. (34) emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takip edilen otomobili, Havza ilçesinin girişinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Çakır" ile araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun altındaki yakıt deposunun içinde zulalanmış 302 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü Y.G. (34) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.