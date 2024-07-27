Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 402 sentetik ecza hapı bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Otomobildeki aramada, 402 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.