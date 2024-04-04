Üye Girişi
Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Yenidoğan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Adreslerdeki Sabri D, Berkant Y. ve Sebahattin A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title