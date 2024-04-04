Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Yenidoğan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.
Adreslerdeki Sabri D, Berkant Y. ve Sebahattin A. gözaltına alındı.