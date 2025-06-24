Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Samsun'un Tekkeköy ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde beş adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar kubar esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tarihi sikke, 9 tabanca fişeği ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Ç, Y.B. ve Ö.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.