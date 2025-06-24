Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve silah ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde beş adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar kubar esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tarihi sikke, 9 tabanca fişeği ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.Ç, Y.B. ve Ö.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Aziz Yıldırım'dan başkanlık ve seçim açıklaması

Başkanlık ve seçim açıklaması: Fenerbahçe için...
Trump kameralar önünde küfretti

Trump kameralar önünde resmen küfretti
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.