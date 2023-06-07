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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince, Kirazlıkçay Mahallesi'nde T.Ö'nün iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin iş yeri ile evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışında F.K. ve R.K'nin, T.Ö. ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

Operasyonda F.K, R.K. ve T.Ö. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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