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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
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İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 554 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen üç adreste arama yapan ekipler, 5 bin 554 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ile 13 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.B.B. (21), E.K. (21) ve R.M.O. (25) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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