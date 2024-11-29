Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 554 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen üç adreste arama yapan ekipler, 5 bin 554 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ile 13 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.B.B. (21), E.K. (21) ve R.M.O. (25) emniyete götürüldü.