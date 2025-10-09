Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 119,69 gram sentetik uyuşturucu, 22,38 gram esrar ve 17 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik çalışma yürütüldü.
Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 119,69 sentetik uyuşturucu, 22,38 gram esrar ile 17 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan F.K. (42), E.K. (65) ve V.Ç. (45) emniyete götürüldü.
Şüphelilerden F.K'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel