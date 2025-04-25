Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 154,87 gram sentetik uyuşturucu, 46 sentetik ecza hapı, 1,45 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.