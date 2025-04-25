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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada sentetik uyuşturucu, haplar ve esrar ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 154,87 gram sentetik uyuşturucu, 46 sentetik ecza hapı, 1,45 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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