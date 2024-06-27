Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım Derecik Mahallesi ve Atakum Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde ve bazı araçlarda arama yapan ekipler, 197,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda G.Ü, T.A. ve B.D, gözaltına alındı.