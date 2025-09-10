Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Kentte uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile evdeki kapılara ait olmadığı belirlenen anahtar ele geçirildi.

Durumdan şüphelenen ekipler, evdeki anahtarın yan tarafta bulunan binanın çatı katı kapısına ait olduğunu belirledi.

Ekiplerce burada yapılan aramada ise 15 bin 878 uyuşturucu hap ve 56,48 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler Ü.Ö. (36), Ş.V. (44) ve F.T. (43) işlemleri için emniyete götürüldü.