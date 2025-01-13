Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin belirledikleri adreslerde yapılan aramalarda, 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş. (27) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel