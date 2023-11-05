Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 189,07 gram esrar, 7,68 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve diğer uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tatafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi"nde 189,07 gram esrar, 7,68 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN