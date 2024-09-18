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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Esrar Ele Ge geçirildi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 yaşındaki S.C. gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilo 855 gram kubar esrar ve 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucunda S.C'nin (62) evine operasyon düzenlendi.

Zanlının evinde yapılan aramada 3 kilo 855 gram kubar esrar ve 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda S.C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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