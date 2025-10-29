Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram sentetik uyuşturucu ve 68 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 20,07 gram sentetik uyuşturucu, 68,89 gram esrar, 16 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 3 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 lira ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel