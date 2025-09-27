Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ahmetbey Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bir süre sonra yakalanan araçta bulunan E.M. (30), M.S. (26) ve Y.C. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.