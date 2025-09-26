Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu operasyon düzenlendi.

İlçede A.Ç, E.Ç. ve E.Ç'nin üzerinde, fındık arazisinde ve ikamet ile eklentilerinde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.