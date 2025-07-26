Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 78 sentetik uyuşturucu hapı ve çeşitli uyuşturucu aparatları ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 4 bin 78 sentetik uyuşturucu hapı, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan G.K, A.K.E. ve S.E. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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