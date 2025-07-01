Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 bin 568 sentetik ecza hapı, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 5 bin 568 sentetik ecza hapı, 40 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 43 tabanca fişeği, 1,5 gram esrar ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar

İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti

Almanya'da domates 20 euro mu? Ünlü sanatçı üşenmeyip markete gitti
7 gollü inanılmaz maç! Al-Hilal, Manchester City'i devirdi

Suudi Arabistan takımı, dünya devini eledi
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu

Kim Jong-un, Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerler için gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.