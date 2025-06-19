Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde, uyuşturucu bulundurulduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. (45), Y.K. (43) ve K.Ç. (51) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel