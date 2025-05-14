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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı ve operasyon sonucu 140 gram sentetik uyuşturucu ile 14 bin 408 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 140 gram sentetik uyuşturucu ile 14 bin 408 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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