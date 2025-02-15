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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 734 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 734 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.A. (26), U.K. (21) ve M.A. (36) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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