Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları baskında 229 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.A. (48), Y.Y. (44) ve E.T'nin (32) uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 229 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel