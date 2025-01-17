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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 35 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler Ş.Ş. (25) isimli kadın ile H.A. (40) ve M.M.A. (20) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 35 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 515 lira, ruhsatsız tabanca ve 23 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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