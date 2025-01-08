Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.