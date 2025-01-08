Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kavak ve Atakum ilçelerinde çalışma yürüttü.

Kavak'ta bir ikamette yapılan aramada 402 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda R.Y. ve O.S. gözaltına alındı.

Atakum'da düzenlenen operasyonda ise 135 sentetik ecza hapı ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.