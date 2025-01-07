Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un merkez Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Canik ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheliler A.K. (41), T.O. (38) ve M.K.K. (46) yakalandı.

Zanlıların araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 6 parça halinde toplam 64 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyet götürüldü.