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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 62 gram esrar, 4,28 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Samsun'un merkez Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik'te belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ikamette arama yapan ekipler, 62 gram esrar, 4,28 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan R.K. (44), S.Ş. (38) ve Z.R. (30) emniyete götürüldü.

Şüphelilerden S.Ş'nin "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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