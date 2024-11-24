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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 630 sentetik ecza, 70 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edilen 13 bin lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 2 bin 630 sentetik ecza, 70 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin lirayı ele geçirdi.

Operasyonlarda E.B.A. (21), Y.T. (29) ve Y.C.Y. (33) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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