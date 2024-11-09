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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda Ö.D, Ö.B. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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