Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 275 gram sentetik uyuşturucu ve 24 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine buraya operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 275 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik ecza hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, S.Ç. (32), U.G. (46) ve İ.A. (31) gözaltına alındı.