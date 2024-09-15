Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ve Çarşamba ilçesinde şüpheli 3 kişinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 9 bin 982 sentetik ecza, 1 kilo 251 gram esrar maddesi, 8 kök hint keneviri bitkisi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alının 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.