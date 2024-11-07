Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 80 Hap Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde yürütülen uyuşturucu madde operasyonunda 21 yaşındaki B.K. gözaltına alındı ve 3 bin 80 sentetik ecza hapı bulundu.
Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde baskın gerçekleştirdi.
Operasyonda B.K. (21) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.