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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 80 Hap Ele Geçirildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde yürütülen uyuşturucu madde operasyonunda 21 yaşındaki B.K. gözaltına alındı ve 3 bin 80 sentetik ecza hapı bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda B.K. (21) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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