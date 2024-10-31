Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 360 Hap Ele Ge geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucu, 20 yaşındaki M.A.T'nin evinde haplar bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda şüpheli M.A.T'nin (20) evindeki aramada, 3 bin 360 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.