Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 200 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 bin 200 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli D.G. gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 200 adet sentetik ecza ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, İlkadım ilçesinde oturan D.G'nin (25) ikametine operasyon gerçekleştirdi.
Evde yapılan aramada 3 bin 200 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.