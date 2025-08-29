Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Bin 458 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, valize gizlenmiş 24 bin 458 sentetik ecza ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda valize gizlenen 24 bin 458 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri M.T'nin (45) İlkadım'daki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, valize gizlenen 24 bin 458 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel