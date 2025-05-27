Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

SAMSUN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu sabah saatlerinde, 33 ekip, 5 özel harekat, 113 personelle birlikte şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, 267,14 gram metamfetamin, 4 kilo 266 gram sentetik kannabinoid, 42,66 gram fubinica maddesi, 80 sentetik hap, 2,71 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 51 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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