Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı
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Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 33 ekip ve 113 personel ile yaptığı operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde özel harekat destekli 33 ekip ve 113 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpekleriyle belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 267,14 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 266 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 80 sentetik ecza hapı, 2,71 gram esrar, esrarlı sigara, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ile 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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