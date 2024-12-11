Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2024 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2024 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İlkadım ilçesinde iki ayrı mahallede belirlenen adreslere yapılan operasyonda, M.K. (20) ve İ.A. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 2024 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.