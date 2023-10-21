Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da yapılan emniyet çalışması sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda skunk, bonzai, metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ile silah ve para da ele geçirildi.

Samsun'da emniyet ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çok miktarda uyuşturucu madde elde edildi, 20 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalarda 940,95 gram skunk, 745 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 529,19 gram metamfetamin, 278,14 gram sıvı sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 12,17 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 302 adet sentetik ecza, 54,51 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet kartuş, 2 adet esrarlı sigara, 5 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarar aparat ele geçirildi. Hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 TL para elde edildi. Olaylarla ilgili 20 şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN