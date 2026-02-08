Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üstleri ve ikametlerinde 5 bin 374 sentetik ecza ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin üstleri ile araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 374 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel