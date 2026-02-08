Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üstleri ve ikametlerinde 5 bin 374 sentetik ecza ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin üstleri ile araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 374 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
