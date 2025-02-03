Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda polis, iki ilçede yapılan operasyonlarda, 1300 adet sentetik ecza hapı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 28 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.