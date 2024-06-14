Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması amacayla operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.C.B'nin adresinde yapılan aramada 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. da yakalandı.

Y.C.B. gözaltına alındı, S.A. da işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Samsun Terme Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title