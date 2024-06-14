Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması amacayla operasyon düzenlendi.
Operasyonda Y.C.B'nin adresinde yapılan aramada 994 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. da yakalandı.
Y.C.B. gözaltına alındı, S.A. da işlemleri için emniyete götürüldü.