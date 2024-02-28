Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdukları araçtaki S.B. ile O.İ'nin üzerinde yaptıkları aramada 0,95 gram sentetik uyuşturucu ile 2 adet bıçak ele geçirdi.
2 zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan Y.H'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 7 adet sentetik ecza, 2,84 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.
Gözaltına alınan Y.H'nin GBT sorgusunda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.H ve S.B, tutuklandı, O.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.