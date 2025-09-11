Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Havza ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 ve 23 yaşındaki iki kişi, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Havza ilçe girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 89 gram esrar ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi, araçta bulunan O.A. (22) ile M.Ö. (23) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel