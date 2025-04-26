Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Ladik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 483 sentetik hap ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdukları otomobilde yaptıkları aramada, 483 adet sentetik hap ele geçirdi.
Araçta bulunan M.A.Ç. ile M.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel