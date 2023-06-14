Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda kamu çalışanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da olduğu 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 kamu görevlisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.